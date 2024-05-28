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Строительство жилья для рабочих химзавода в Менделеевске начнется с 2025 года
Власти Менделеевска определили место, где будет построено жилье для работников «Аммоний 2», строительство которого начнется уже в первом квартале 2025 года. Об этом на совещании в администрации рассказала замглавы района Лейсан Галеева.
«С руководством градообразующего предприятия глава района Радмир Беляев осмотрел несколько потенциальных площадок строительства домов для сотрудников. Предварительно утвердили территорию за улицей Тукая, ориентир — гаражи», — поделилась спикер.
По словам докладчицы, вопрос строительства жилья стоит остро — это важнейший элемент дальнейшего развития территории.
«У нас есть большие возможности, но без увеличения жилого фонда рост просто невозможен», — отметила Галеева.
Только «Аммоний-2» даст 500 рабочих мест. Также строится промпарк «Менделеевск 2.0», а это тоже новые рабочие места. Приоритетная задача на сегодня подготовить комфортное жилье для специалистов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что парк «Камашево» в Менделеевске ждет «деликатное» благоустройство.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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