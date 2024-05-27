Парк «Камашево» в Менделеевске ждет «деликатное» благоустройство

Фото предоставлено бюро «АрхДесант».

На карте Менделеевского района и Республики Татарстан в целом может появиться новая точка притяжения — «Пейзажный парк „Камашево“». Проект готовит казанский консорциум «АрхДесант».

Как рассказали «Татар-информу» разработчики проекта, территория «Камашево» участвует во Всероссийском конкурсе малых городов и может получить федеральный грант на благоустройство. Сумма — 92 млн рублей.

«Концепция проекта „Пейзажный парк „Камашево“ основана на следующем: важно создать не просто место рекреации, а новую культурную локацию на карте района и всей республики. В последние несколько лет город взял курс на активную работу со своим историческим и культурным наследием, и концепция парка продолжит это развитие», — поделились своим видением архитекторы.

Территория включает сразу несколько ценных артефактов. Ключевые из них — объект культурного наследия — имение Ушковых и стадион «Химик», возведенный в советские годы.

«Если говорить конкретно про архитектурные решения, то концепция очень деликатная, „обрамляющая“ имеющиеся на территории руины усадьбы и прочие ценности. Проект нацелен на то, чтобы создать пространство для комплексного изучения территории: в частности, запустить археологические изыскания, после этого — противоаварийные работы на усадьбе, а главное — вовлечь в процесс исследования горожан и туристов, погрузив их в историю города и республики в целом», — рассказали в бюро.