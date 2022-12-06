Строительство второго этапа Вознесенского тракта в Казани оценили в 26 млрд рублей

Строительство второго этапа Вознесенского тракта в Казани оценивается в 26 млрд рублей. В этом году по работам от проспекта Победы до трассы М7 «Волга» освоено 3 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«26 млрд — стоимость в совокупности второго этапа. 7,5 километра — 26 млрд рублей. 3 млрд рублей получены в этом году. 346 млн рублей пока планируется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. То есть мы ждем, когда утвердится ФАИП, эта цифра на сегодня ориентировочная», — рассказал спикер.

Что касается Мамадышского тракта, то, по словам Чукина, проектно-изыскательские работы по строительству транспортной развязки и трех надземных пешеходных переходов завершатся в апреле 2023 года. «После этого будет принято решение. Стоимость объекта, который выходит с [улицы] Патриса Лумумбы, оценивается в 6,6 млрд рублей. Но пока нет утвержденной программы на 2023 год, не рассматривался этот объект на следующий год», — отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что расширение Мамадышского тракта в Казани не планируется, но предусмотрено строительство дорожной развязки и разворотных петель.