Власти Казани: Расширение Мамадышского тракта не планируется

Расширение Мамадышского тракта в Казани не планируется, но предусмотрено строительство дорожной развязки и разворотных петель. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана по вопросам благоустройства Игорь Куляжев на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Задержка движения происходит в большей степени, согласно анализу дорожной ситуации, там, где сейчас построили жилые комплексы и установили светофор — на пересечении Мамадышского тракта с улицей Рахлина. В этом месте мы проектируем дорожную развязку, которая позволит без остановки проезжать этот перекресток. Будут построены две разворотные петли, организовано прямое движение. Движение налево будет запрещено», — рассказал спикер.

По словам Куляжева, в настоящее время ведется проектирование, и план проекта уже «на выходе». Кроме того, для оптимизации движения на Мамадышском тракте предусмотрено проектирование дороги по улице Патриса Лумумбы.

«Это участок, который проходит от старого аэропорта вдоль администрации Советского района и выходит к улице Космонавтов. По генеральному плану Казани есть коридор, по которому должна пройти шестиполосная дорога. Должен появиться путепровод и развязка на пересечении улицы Космонавтов и Патриса Лумумбы», — уточнил замруководителя исполкома.

Он подчеркнул, что реализация этих проектов позволит улучшить движение на Мамадышском тракте, но всё будет зависеть от финансирования. «То есть мы, забегая вперед, проекты делаем, они будут готовы, пройдут государственную экспертизу. Если будет финансирование, то сразу готовы приступить к реализации», — резюмировал Куляжев.