Школьников Казани начнут обучать производству и эксплуатации БПЛА

В семи школах Казани появятся центры обучения производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Учебную технику приобретут в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», стартовавшего в России в текущем году. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Илья Коротихин.

По словам спикера, в пилотном проекте примут участие лицеи №8 и №35, гимназии №6 и №179, школы №16 и №30 и казанская кадетская школа-интернат им. Героя Советского Союза Кузнецова.

В этих школах будет создана инфраструктура для разработки, ремонта и эксплуатации БПЛА, отремонтированы помещения для проведения практических занятий и организованы полетные зоны. Занятия станут проводить квалифицированные сотрудники в области беспилотных авиационных систем, в том числе специалисты по робототехнике и программированию.

Фото: скриншот презентации

«В школах создаются технопарки, кванториумы — это технически оснащенные центры для развития у детей современных компетенций и центры беспилотной авиации. Мы видим востребованность этих новых направлений. Для примера, на базе 98-й школы в Кванториуме в прошлом учебном году занимались порядка 250 детей из этой школы и более 1 тыс. детей из других школ города. Благодаря таким условиям раскрываются таланты наших детей. Так, робот для сбора нефти с поверхности воды в местах разливов, являющийся изобретением двух наших казанских школьников Станислава Парамонова и Кирилла Никулина из 83-го лицея, вошел в топ-8 лучших изобретений страны. Мальчишки в конце июня стали призёрами российской робототехнической олимпиады. Пятиклассник Захар Быльнов из Лицея имени Лобачевского также на этой олимпиаде занял второе место», — прокомментировал руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что до конца года на реализацию нацпроектов в Казани направят 10 млрд рублей.