Стало известно, когда завершится проектирование третьего терминала в аэропорту Казани

Работа по проектированию нового пассажирского терминала в международном аэропорту Казани завершится в 2024 году, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. По его словам, предполагается, что терминал будет ориентирован на внутренние рейсы.

Сейчас пишется техзадание, проектирование стартовало в этом году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, отметил Ханифов. «Исходные данные у нас частично собраны. <…> [Завершится проектирование] в 2024 году», – приводит его слова ТАСС.

Так как на сегодня большинство авиарейсов – внутренние, работать он будет в основном в этом направлении, добавил министр. По его словам, число международных рейсов снизилось на 50%, ровно на столько же возросли перелеты внутри страны.

Напомним, предполагается, что после ввода нового терминала общая пропускная способность всех терминальных комплексов составит 6,5 млн пассажиров в год. Сейчас терминалы работают с перегрузом – так, при пропускной способности в 2,5 млн пассажиров в год, по данным на конец декабря 2022 года, аэропорт обслужил 4 млн человек.