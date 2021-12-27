Строительство трассы М12 Москва – Казань подорожало почти на 200 млрд рублей

Строительство скоростной автодороги М12 Москва – Казань обойдется почти на 200 млрд рублей дороже изначально запланированной суммы. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Один только прирост стоимости металла вызвал удорожание на 30 млрд рублей, еще 46 млрд рублей, по предварительной оценке, добавил рост зарплат строителям», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что протяженность автомагистрали увеличилась на 15 км из-за необходимости соединить ее с трассой М7 возле Казани и провести дальше до Екатеринбурга. Кроме того, по словам вице-премьера, на пути пролегания трассы были обнаружены карстовые породы, а «они всегда дают удорожание строительства».

Изначально проект оценивался в 623 млрд рублей, при этом предполагалось, что он может подорожать после прохождения Главгосэкспертизы РФ. Ранее вице-премьер заявлял, что необходимо выяснить, почему строительство трассы уже подорожало на 20 млрд рублей.