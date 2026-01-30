news_header_top
Экономика 30 января 2026 15:35

Строительство первого этапа дублера Оренбургского тракта в РТ завершат в 2026 году

Сдать первый этап дублера Оренбургского тракта в Лаишевском районе и приступить к следующим пяти этапам планируют в 2026 году. Об этом сообщил по видеосвязи министр транспорта России Андрей Никитин на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Предстоит также завершить реконструкцию федеральной дороги Р239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан на участке 20-43 км с обходом поселка Сокуры», – рассказал он.

Никитин добавил, что продолжается капитальный ремонт с увеличением количества полос федеральной трассы М7 «Волга» на участке 15-28 км.

«Большая работа ведется по строительству и реконструкции федеральных трасс на территории Татарстана», – подчеркнул министр.

