Строительство пассажирской пристани в Чистополе начнется во второй половине года

В Чистополе планируется строительство новой пристани с причальной стенкой. Работы пройдут в рамках реализации проекта «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений», финансируемого новым банком развития БРИКС. Об этом «Татар-информу» сообщил директор Чистопольского музея-заповедника Александр Печенкин.

«Надеемся, что во второй половине года подвижки в этом направлении произойдут. Проектирование выполнено. Точных сроков завершения строительства пока нет, их определит Минстрой РТ. Предполагается, что новый объект появится в течение двух лет», — поделился прогнозами руководитель заповедника.

Общая вместимость пристани составит 520 человек. Здание будет двухэтажным и вместит зал для отдыха и помещения свободного назначения. На проектирование было выделено 20 млн рублей.

Александр Печенкин уточнил, что на сегодняшний день Чистопольский музей-заповедник превзошел то количество посетителей, которое наблюдалось в допандемийный период. При этом туристическая программа будет усилена и направлена на развитие внутреннего туризма. По словам собеседника агентства, уже сейчас наблюдается рост посетителей на музейных объектах.

«После реставрации и создания новых музейных экспозиций количество объектов для туристов будет увеличено. В рамках программы БРИКС второй год продолжаются проектные работы, проведены серьезные обследования всех объектов. Проектные компании выполняют полный комплекс работ с помощью специального оборудования, включая пробы фасадов, смывы, определялась даже историческая краска, которая нанесена на здания. Осенью 2022 года документация должна быть сдана. Планируется, что в следующем году объекты начнут реставрироваться», — отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Чистопольский музей-заповедник с открытием речной навигации планирует принять 60 теплоходов.