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Путешествия и туризм
26 апреля 2022  14:40
Эльза Кузнецова

Первый теплоход с туристами зайдет в Чистополь 3 мая

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Первый теплоход с туристами зайдет в Чистополь 3 мая
Фото: Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник

Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник примет первый теплоход с туристами 3 мая. Об этом «Татар-информу» сообщил директор музея-заповедника Александр Печенкин. 

«Прогноз и график судозаходов уже составлен, но в ходе навигации могут быть изменения. Первый теплоход причалит к берегам Чистополя 3 мая. На судне компании „ВодоходЪ“ прибудут туристы из Москвы», — рассказал собеседник агентства.

В общей сложности за весь турсезон 2022 года Чистопольский музей-заповедник планирует принять 60 теплоходов и до 20 тыс. туристов.

Гостей встретят сотрудники Чистопольского музея, они представят универсальные маршруты по городу и музеям.

«Программа зависит от времени стоянки. Обычно она длится от двух до четырех часов, пока не удается предложить что-то большее», — уточнил директор музея-заповедника.

По словам Печенкина, в мае ожидается не так много судозаходов, основной объем в этом году придется на август-сентябрь. В прошлом году старинный купеческий город на Каме посетило 15 тыс. гостей. 

#чистопольский музей-заповедник #речной туризм
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