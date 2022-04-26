Первый теплоход с туристами зайдет в Чистополь 3 мая

Фото: Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник

Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник примет первый теплоход с туристами 3 мая. Об этом «Татар-информу» сообщил директор музея-заповедника Александр Печенкин.

«Прогноз и график судозаходов уже составлен, но в ходе навигации могут быть изменения. Первый теплоход причалит к берегам Чистополя 3 мая. На судне компании „ВодоходЪ“ прибудут туристы из Москвы», — рассказал собеседник агентства.

В общей сложности за весь турсезон 2022 года Чистопольский музей-заповедник планирует принять 60 теплоходов и до 20 тыс. туристов.

Гостей встретят сотрудники Чистопольского музея, они представят универсальные маршруты по городу и музеям.

«Программа зависит от времени стоянки. Обычно она длится от двух до четырех часов, пока не удается предложить что-то большее», — уточнил директор музея-заповедника.

По словам Печенкина, в мае ожидается не так много судозаходов, основной объем в этом году придется на август-сентябрь. В прошлом году старинный купеческий город на Каме посетило 15 тыс. гостей.