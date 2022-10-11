Конец киломметровым заторам: стали известны точные сроки строительства объезда Сокуров

Реконструкцию участка дороги Р-239 с 20-го по 43-й километр с обходом села Сокуры, планируют начать в следующем году и закончить в 2027 году, сообщил начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Ильдар Мингазов.

«Мы выбрали так называемый “малый южный обход Сокуров”, чтобы не затрагивать земельные участки и бизнес-проекты», – рассказал Мингазов. По его словам, после строительства дороги в обход Сокуров длиной 6 км начнется реконструкция дорог с 20-го по 43-й километр. Эти работы включены в пятилетний план, предполагается, что завершатся они к 2027 году.

Мингазов добавил, что в этом году «Волговятскуправдор» планирует в ближайшее время пройти государственную экспертизу и в следующем году уже приступить к работе.

Напомним, дорога в селе Сокуры Лаишевского района не справляется с потоком транспорта, из-за чего здесь образуются километровые пробки. Жители близлежащих поселков с нетерпением ждут строительства объезда. Подробнее о дорожном коллапсе и планах по решению проблемы читайте в материале «Татар-информа».