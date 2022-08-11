«Даже в будни собирается огромная пробка»: когда в Сокурах закончится дорожный коллапс?

Дорога в селе Сокуры Лаишевского района не справляется с потоком транспорта, из-за чего здесь образуются километровые пробки. Жители близлежащих поселков с нетерпением ждут строительства объезда. Какие решения предлагают сельчане, сколько денег планируется направить на строительство новой дороги – в материале «Татар-информа».

Дорога в селе Сокуры Лаишевского района не справляется с потоком транспорта, из-за чего здесь образуются километровые пробки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Приходится делать крюк через Кирби и Столбище, чтобы не попасть в пробку»

Пробка в районе Сокуров начинает собираться утром, примерно в семь часов в сторону Казани, и рассасывается только ближе к 11. А вечером поток машин встает уже из города с пяти до девяти часов, говорят местные жители.

«Чтобы в пробке не стоять, мне приходится делать крюк через Кирби и Столбище. По сути дела, объезжаю аэропорт по широкой дуге, но это все равно быстрее получается, чем стоять каждый день в пробке, иногда аж по часу», – поделился автолюбитель Александр.

По широкой дуге – это путь вдвое больше, если от поворота на Усады до Сокуров по трассе Р-239 или Оренбургскому тракту 14 километров, то в объезд – свыше 30 километров.

Пробка начинает собираться примерно в 7 часов утра в сторону Казани и рассасывается только ближе к 11. Вечером поток машин из города встает уже с 5 до 9 часов Фото: yandex.ru/maps

Оператор автозаправки в Сокурах Резеда добавила, что в последние годы село разрослось в несколько раз, плюс рядом появились новые коттеджные поселкив, а вот ширина дороги осталась прежней.

«Даже в будние дни сбирается огромная пробка, а в выходные проще сразу ехать в объезд – и быстрее и приятнее», – сказала она.

«Дети, гуляя, часто бегают с одной стороны дороги на другую»

Дорога в Сокурах двухполосная и неисправность одного автомобиля или авария сразу создает затор. Остановка движения в час пик даже на пару минут сразу создает пробку длинной в километр и больше.

Хотя красный свет для автомобилей горит всего 10 секунд, их хватает, чтобы собралось несколько десятков машин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У нас стоит светофор и дети часто бегают с одной стороны дороги на другую, постоянно нажимая кнопку для включения зеленого сигнала пешеходам. И хотя красный свет для автомобилей горит всего 10 секунд, их хватает, чтобы собралось несколько десятков машин», – пояснила одну из причин заторов оператор АЗС.

Миндортранст РТ ранее подсчитал, что максимальная интенсивность движения на отрезке около Сокуров составляет более 24 тыс. автомобилей в сутки. Однако проблема не только в том, что в Лаишевском районе стремительно разрастаются коттеджные поселки, в которых фактически проживают казанцы, которые каждый день ездят на работу в город. Кроме того, узкая дорога через Сокуры – основной путь в Казань для жителей Чистопольского, Нижнекамского и других районов, где сосредоточено много крупных предприятий Татарстана.

Альтернатива дороге через Сокуры – выезд на трассу М-7 «Волга» от Сорочьих гор до Шалей или в районе поселка Обухово. Но этот вариант существенно удлиняет путь и не решает главной проблемы, поскольку трафик на въезде в Казань тормозится на Мамадышском тракте. Здесь скапливается весь транспорт с трассы Челны-Казань и возникает пробка.

Раньше водители пытались объехать пробку по полям Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Объездная дорога и пешеходный переход дадут водителям больше свободы

«Построили бы надземный или подземный пешеходный переход и сразу стало бы легче. Я понимаю, что построить объездную дорогу за короткое время невозможно, но строительство перехода при нынешних технологиях не займет много времени», – считает автомобилист Кирилл, живущий в поселке Зимняя Горка.

Он добавил, что без светофора водители смогут ехать через Сокуры без постоянных остановок. «Постоянно то газ, то тормоз. Это очень напрягает, да и на машине это плохо сказывается», – пояснил автовладелец.

Местные жители рассказали, что раньше водители пытались объехать пробку по полям, но в прошлом году там все перкопали и теперь автовладельцы вынуждены соблюдать правила.

«Я, конечно, не люблю стоять в пробках, но “обочечники” не просто поступают некрасиво. Они еще больше увеличивают пробки, ведь пока нарушитель не втиснется в поток, остальные вынуждены стоять», – отметил Кирилл.

Высокопоставленный татарстанский чиновник, который часто ездит через Сокуры, выскал «Татар-информу» идею о том, что дорогу на самом загруженном участке можно было бы сделать трехполосной с реверсивным движенем – хотя бы до тех пор, пока не будет кардинального масштабного решения проблемы.

Чтобы оградиться от желающих схитрить, местные жители выставляют заграждения на дороге Фото: © «Татар-информ»

Некоторые водители по пути в Казань, пытаются объехать пробку через поселок Обухово, не зная, что там тупик. Машинам приходится возвращаться обратно и увеличивать пробку. Чтобы оградиться от желающих схитрить, местные жители выставляют заграждения на дороге, но помогает не всегда. Такая же ситуация в Кабанах, где жители перекрывают улицы бетонными блоками, не в силах терпеть бесконечное движение по улицам поселка.

В администрации главы Лаишевского района «Татар-информу» отказались комментировать ситуацию, возникшую в Сокурах и возможные варианты решения проблемы.

План объезда должен появиться в октябре этого года

Проект обхода сейчас разрабатывает компания «Транспроект», которая должна представить его до октября этого года. По условиям тендера, проект предусматривает строительство и реконструкцию региональной дороги Р-239 с 20-го по 43-й километр.

Илдар Мингазов озвучивал приблизительную стоимость строительства обхода – около 17 млрд рублей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Характеристики проекта:

Длина пути – 23,2 км

Расчетная скорость 120 км/ч

Ширина проезжей части – 15 метров

Число полос движения – 4

Ширина полосы движения – 3,75 метра

Ширина центральной разделительной полосы – 3 метра

В техническом задании сказано, что 17 километров будут реконструированы, а еще шесть километров предстоит построить заново. В документах также говорится о возведении пяти пешеходных переходов на протяжении всего пути и установке шестиметровых шумозащитных экранов вдоль поселков.

Помимо этого, на дороге, как ожидается, будут расположены две транспортные развязки, три моста и три путепровода. А также два тракторных переезда и одна многофункциональная зона сервиса.

Миндортранст РТ ранее подсчитал, что максимальная интенсивность движения на отрезке около Сокуров составляет более 24 тыс. автомобилей в сутки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ранее начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов озвучивал приблизительную стоимость строительства обхода – около 17 млрд рублей.

Эксперты прорабатывали два варианта обхода. Первый предполагает строительство обхода Сокуров с выходом на Мешу, а второй — с выходом на скоростную трассу М12 Москва-Казань. С учетом масштаба новой федеральной трассы, очевидно, что тяготеть проект будет ко второй схеме. Предполагалось, что работы на строительстве объезда начнутся уже в следующем году.

«Проектная документация разрабатывается. Она предусматривает реконструкцию дороги по параметрам первой категории с 4 полосами движения с обходом села Сокуры и строительство двух транспортных развязок. На сегодняшний день рассматривается несколько вариантов трассировки на участке обхода Сокуров», – сообщили «Татар-информу» в «Волго-Вятскуправтодоре».

Местные жители надеются, что объездная дорога будет готова хотя бы к 2024 году, так как транспортный поток ежегодно увеличивается из-за популярности индивидуального жилья недалеко от города.

«Будем надеяться, что к завершению строительства ситуация не дойдет до критической отметки и у нас будет возможность доехать до работы. Очень хочется перестать тратить по несколько часов в неделю на стояние в пробках», – поделился местный житель Владимир.