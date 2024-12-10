Строительство нового здания театра Камала должно завершиться в 2024 году

Новое здание театра Камала

Скриншот видео

До конца 2024 года строительно-монтажные работы в новом здании театра имени Камала должны полностью завершиться. Об этом заявил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на встрече с журналистами.

«Строительство здания Татарского государственного академического театра имени Г. Камала близится к завершению. До конца года строительно-монтажные работы должны полностью завершить, и уже после этого, в новом году, мы сможем испытать здание театра вместе с артистами», — рассказал министр.

Победитель международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала был определен в феврале 2022 года. Им стал русско-немецко-японский консорциум Wowhaus. Само строительство началось в 2023 году.

Новое здание театра возведено на берегу озера Кабан, на пересечении улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева. Для фасадов нового здания спроектирована уникальная конструкция, включающая более тысячи уникальных стеклянных деталей. Новая площадка имеет четыре сцены: блэкбокс, цифровизованный, классический и «восточный» (круглый) залы.

В октябре председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф осмотрел новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.