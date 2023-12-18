Строительство нового терминала казанского аэропорта стартует в 2025 году

Сергей Романцов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Закончить рисовать проект нового терминала аэропорта Казани хотят в 2024 году. В 2025-м планируется получение заключения госэкпертизы на проект и начало строительство. Об этом сегодня журналистам сообщил гендиректор аэропорта столицы РТ Сергей Романцов, пишет РБК Татарстан. При этом до 31 декабря 2023-го определят того, кто спроектирует новый терминал.

Напомним, что ранее на проектирование здания нового терминала и пассажирского перрона аэропорта выделили почти 669 млн рублей. Как уточнялось на сайте госзакупок, объекты федерального имущества будут финансироваться за счет федерального бюджета, а объекты аэровокзальной инфраструктуры оплатит аэропорт.

Строить объект будут поэтапно: с 2024 по 2026 год. Сначала возведут здание, реконструируют перрон на 29 мест для воздушных судов. После чего уже во втором этапе расширят перрон еще на 10 мест. Годовой объем пассажиров увеличится до 6,5 млн человек, тогда как сейчас он обслуживает 2,5 млн пассажиров ежегодно.

Ранее сообщалось, что казанский аэропорт впервые в истории обслужил 5 млн пассажиров за год.