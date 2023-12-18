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Аэропорт Казани впервые в истории обслужил 5 миллионов пассажиров за год
Международный аэропорт Казани за 2023 год обслужил 5 миллионов пассажиров. Такой пассажиропоток достигнут впервые в истории гражданской авиации Татарстана.
Юбилейный пассажир определился сегодня во время регистрации на рейсе Казань — Минеральные воды авиакомпании Nordwind Airlines. Им стала Анастасия Данилова из Казани.
В честь этого стойки регистрации и терминал аэропорта были тематически украшены, а для счастливчика были подготовлены приятные подарки.
По словам Анастасии, она и не подозревала, что станет главным пассажиром уходящего 2023 года. Подходя к стойке регистрации, она могла заметить только праздничные украшения и объективы камер СМИ.
«Мы с семьей часто путешествуем и сегодня направляемся на Кавказ. Очень приятно и неожиданно. Я сначала вообще не поняла, что сегодня происходит в казанском аэропорту, особая атмосфера и внимание к нашему рейсу», — сказала Анастасия.
Сотрудники воздушной гавани вручили девушке сувениры, сертификат на бесплатное посещение бизнес-зала и сертификат на бесплатный перелёт от авиакомпании.
Генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов отметил, что аэропорт Казани существенно нарастил объёмы перевозок. Общий рост пассажиропотока за год составляет более 27%.
«В прошлом году мы поставили рекорд, перевезя 4 миллиона пассажиров, то в 2023 году менее чем за год нам удалось увеличить объёмы на 1 миллион. Подобную динамику мы демонстрируем впервые. Это лучший показатель года во всем Приволжском федеральном округе. Выросла доля внутренних рейсов и международных, по большей части все же внутренних», — рассказал он.
По его словам, во многом такой результат достигнут благодаря проведённой работе по расширению маршрутной сети и увеличению числа рейсов на уже имеющихся направлениях совместно с базовыми авиакомпаниями и другими партнёрами перевозчиками.
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