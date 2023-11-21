Строительство и реконструкция региональных дорог в Татарстане выполнена на 92,5%

Строительство и реконструкция региональных дорог в Татарстане выполнена почти на 93%. На эти работы в этом году выделено 10,1 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Выполнение работ достигает 92,5%. В прошлом году выполнение на эту дату составляло 86%. Более активно заканчиваем сезон», – сказал глава Миндортранса.

По словам Ханифова, всего в этом году планируется построить и реконструировать 106 дорожных объектов, из них 70 объектов находятся на стадии завершения.

На капитальный ремонт региональных дорог направлено более 10,4 млрд рублей. Работы выполнены на 94%. «Из 182 объектов работы полностью завершены на 146. Остальные завершатся в ближайшее время», – отметил министр.

В этом году дорожные работы в Татарстане проведены на 210 млрд рублей, о чем сообщал «Татар-информ».