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На дорожные работы в Татарстане потратили 210 млрд рублей
В Татарстане дорожные работы в этом году выполнены на 210 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«2023 год сложился удачным, работали активно. В этом году объем работ выполнен чуть больше, чем в прошлом», – сказал глава Миндортранса.
По региональным программам дорожные работы проведены более чем на 81,1 млрд рублей. Освоены также 24,3 млрд рублей, выделенные из федерального бюджета, и 1,3 млрд рублей – из бюджета муниципального дорожного фонда, уточнил спикер.
По словам Ханифова, на строительство и реконструкцию региональных дорог было направлено 10,1 млрд рублей. Выполнение работ достигает 92,5%, в прошлом году показатель на эту же дату составлял 86%.
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