Строительство двух новых детских садов в Пестречинском районе РТ завершится в августе

В Пестречинском районе Татарстана продолжается строительство двух детских садов. Объекты возводятся в деревне Куюки и селе Богородское благодаря национальному проекту «Демография».

«В первый месяц лета наметился прогресс по строительству», — сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Пестречинского района РТ.

В деревне Куюки строится дошкольное учреждение на 220 мест. Местные жители уже придумали для него название — большинство голосов было отдано за «Сказку».

Сейчас на объекте ведутся внутренние работы: штукатурка первого этажа, устройство всех инженерных систем (вода, канализация, электрика). Работы в подвале находятся на стадии завершения. Приступили к устройству вентилируемого фасада. Также ведутся работы по подводке наружных инженерных сетей.

В селе Богородское строится детский сад на 120 мест. На этом объекте ведутся такие же работы. Инженерные сети и коммуникации проводятся внутри здания. Установлены окна, идет подготовка под монтаж котельной.

Строительство детских садов находится на контроле главы муниципалитета. Ильхам Кашапов постоянно выезжает на объекты, беседует с рабочими, оценивает процесс строительства.

«Срок окончания строительства намечен на август», — сообщил источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани идет строительство восьми детских садов. До конца года в республике планируют закончить строительство еще 16 садиков: 13 из них в рамках национального проекта «Демография» и еще три в рамках федерального проекта «Жилье». Восемь учреждений будут находиться в Казани, три — в Набережных Челнах, еще по одному садику планируется построить в Альметьевске и селах Эстачи и Державино, а также в Богородском и Куюках.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».