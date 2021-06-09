В Казани идет строительство восьми детских садов

Сегодня министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин проверил строящиеся в Казани детские сады. Всего таких объектов в столице восемь, среди них новый детский сад на 220 мест на улице Петра Полушкина в Советском районе города.

«Проблем по этому садику не обнаружено. Генподрядчик надежный, на его счету уже пять детских садов. К июлю планируем завершить все строительно-монтажные работы и начнем работать с Госстройнадзором», – прокомментировал ход работ Айзатуллин.

Автор фото: Алина Файзрахманова

Согласно проекту, в новом здании смогут разместиться 6 ясельных групп, и столько же старших групп. В учреждении будет музыкальный класс, спортзал, столовая, а также кабинеты логопеда и психолога. Снаружи планируется строительство детской площадки, в так же установка теневых навесов, качелей и горок. Кроме того, детский сад будет оборудован камерами видеонаблюдения и замками бесключевого доступа.

«Такие двери предусмотрены в первую очередь для обеспечения безопасности. Никто кроме родителей и воспитателей не сможет пройти в садик. Всего в здании 13 входов, родителям будут выдаваться специальные карты, с помощью которых они смогут попасть в группу своего ребенка напрямую, а не через центральный вход», — прокомментировал главный инженер «Неострой» Игорь Кушников.

Автор фото: Алина Файзрахманова

На сегодня уже завершено более 65% всех работ. Сдать объект в эксплуатацию планируется к концу этого месяца. Затем начнется этап оформления необходимой документации, после чего детский сад сможет открыть двери для посетителей.

Автор фото: Алина Файзрахманова

Всего с 2010 по 2020 год в Татарстане планируется построить 267 детских садов, которые смогут разместить более 40 тысяч детей. В прошлом году в республике уже появилось 22 новых садика, которые приняли более 5 тысяч детей. Всего на их строительство потратили более 5 млрд рублей.

До конца года в республике планируют закончить строительство еще 16 садиков: 13 из них в рамках национального проекта «Демография» и еще 3 в рамках федеральной проекта «Жилье». Восемь учреждений будут находиться в Казани,три — в Набережных Челнах, еще по одному садику планируется построить в Альметьевске и селах Эстачи, Богородское, Куюки и Державино.

Автор фото: Алина Файзрахманова

Новые детские сады смогут принять более трех тысяч детей. Общая стоимость строительства около 4 млрд рублей, половина средств выделяется из федерального бюджета, а оставшаяся часть — из республиканского.