Строительный блок Челнов возглавил Айрат Ганиев

Айрат Ганиев стал победителем конкурса на должность заместителя руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов, возглавив блок строительства, архитектуры и землепользования. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Эта должность стала вакантной с февраля этого года после ухода с нее Ильмира Исхакова из-за переезда на новое место жительство.

Стаж муниципальной службы Ганиева — шесть лет. В челнинской мэрии он трудится с мая 2017 года.

Айрат Ганиев родился 12 апреля 1989 года в Набережных Челнах. В 2011 окончил году Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

В 2009 году трудился бетонщиком в промышленно-строительной компании «Автозаводстрой» и подсобным рабочим в Центре по трудоустройству молодежи, машинистом.

После окончания вуза Ганиев отслужил в армии и устроился в «Строительно-монтажный трест Домостроительного комбината» мастером строительных и монтажных работ. В 2013 году стал производителем работ на комбинате.

В феврале 2017 года стал начальником участка ООО «Домкор Строй», а уже в мае пришел в исполком. После ухода Ильмира Исхакова стал исполняющим обязанности заместителя руководителя исполнительного комитета.