Ильмир Исхаков покинул должность замруководителя исполкома Челнов

Заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Ильмир Исхаков покинул свою должность из-за переезда на новое место жительство. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев, вручив Исхакову почетную грамоту.

Градоначальник напомнил, что Исхаков работал в исполкоме Челнов в течение шести лет. За это время он продемонстрировал себя как ответственный и активный сотрудник, показал хорошие достойные результаты.



«За эти годы много знаковых объектов было построено: и школы, и детские сады, объекты спорта, культуры. Проведен капремонт многих социально значимых объектов. Жизнь есть жизнь. Человек имеет право менять место жительства. Слава богу, не меняет профессию. Переходит на другую работу в строительной отрасли. Мы желаем ему успехов», — сказал Магдеев.

До работы в исполкоме Челнов Ильмир Исхаков занимал аналогичную должность в Бугульминском районе. В 2016 году он возглавил Управление архитектуры, градостроительного и жилищного развития в Набережных Челнах. В 2019-м был назначен на должность заместителя руководителя исполкома.