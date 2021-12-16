Строительно-монтажные работы третьего этапа обхода Челнов могут начаться летом 2022 года

Проектная документация по третьему этапу строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 направлена на рассмотрение в Главгосэкспертизу России. Строительно-монтажные работы могут начаться летом 2022 года. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов в интервью ИА «Татар-информ».

«Третий этап строительства обхода сейчас направлен на рассмотрение в Главгосэкспертизу, проект готов. Если появятся какие-то замечания, то будем совместно с ними отрабатывать», – рассказал собеседник информагентства.

По словам Мингазова, положительное заключение по этому этапу управление ожидает получить в марте – апреле следующего года. «И уже тогда перейдем на контрактацию, чтобы в июне начать строительно-монтажные работы», – подчеркнул он.

Руководитель ведомства отметил, что строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов разделено на три этапа. Причем самый длинный маршрут приходится именно на третий этап и составляет 34 километра.

Он начинается на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны – Альметьевск в Заинском районе Татарстана и заканчивается возле поселка Сосновый Бор в Тукаевском районе. Здесь планируется строительство трех транспортных развязок, трех путепроводов и моста через реку Челна.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что определен подрядчик на строительство второго этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7.