Определен подрядчик на строительство второго этапа обхода Нижнекамска и Челнов от М7

Определен подрядчик на строительство второго этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7. Соответствующий государственный контракт заключен ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно контракту подрядчик построит четырехполосную автомобильную дорогу первой Б-категории на участке от 26+800 до 55+300 км протяженностью 23,7 км», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, планируется построить две транспортные развязки – возле села Шингальчи на 36-м км и на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны – Альметьевск на 55-м км, а также два путепровода. Будет построено восемь мостов, расположенных через реки Аланка, Кляткина, Авлашка, Аштылга, Тимерсу и ручьи.

На транспортных развязках установят электроосвещение, а для разделения транспортных потоков – металлические двухсторонние барьерные ограждения. Возле населенных пунктов Сарсаз-Бли, Шингальчи и Керекес установят шумозащитные экраны общей протяженностью 5,4 км.

По госконтракту стоимость работ оценивается в 18 млрд 577 млн 400 тыс. рублей. Завершить строительство участка автодороги планируется к октябрю 2024 года.

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов разделено на три этапа. По второму этапу (26+800 – 55+300 км) заключен государственный контракт на строительно-монтажные работы. По третьему этапу (55+300 – 89+400 км) проектная документация направлена на рассмотрение в Главгосэкспертизу России. Завершается разработка проектной документации первого этапа (0+000 – 26+800 км) с мостом через Каму.

На сайте госзакупок указано, что подрядчиком на строительство второго этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 выступил ОАО «Алексеевскдорстрой».