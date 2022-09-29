Строитель косного струга для опер Маноцкова создаст новую лодку для Музея реки в Свияжске

Музей реки в Свияжске пополнится новым экспонатом — лодкой. Для этого в музей-заповедник «Остров-град Свияжск» с правого берега Верхнего Услона доставлена огромная 16-метровая ель — кокора (нижняя, комлевая часть ствола хвойного дерева, срубленного с одним из ответвлений корня, образующим крюк, — прим. Т-и). Именно она послужит основой будущего судна, рассказала «Татар-информу» руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

«Была организована экспедиция на трех яхтах, кокору везли по воде. Это дерево, которое подходит для строительства лодки, обнаружил наш архитектор Павел Тиняев. В будущем оно станет килевой балкой, основой лодки», — отметила собеседница агентства.

Павел Тиняев — руководитель ассоциации «Старая Волга» — уроженец поселка Васильево ранее построил косный струг, который был спущен на воду на фестивале «Народная лодка». Объект возводился для премьеры последней части оперной трилогии Александра Маноцкова «Лодка».

Строгать ее мастеру тогда помогали все желающие. На этот раз к работе тоже привлекут волонтеров. «В проекте будущего музея реки планируется создать судоверфь. Силами Павла Тиняева и энтузиастов здесь появится лодка. Также будет снят документальный фильм, посвященный строительству объекта», — поделилась Юлия Нуреева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Свияжске завершился первый этап ремонта речного дебаркадера.