«Строим Татарстан в Майнкрафте»: подведены итоги «Таткрафт 2.0»

Имена победителей второй серии турнира «Таткрафт 2.0» были озвучены сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе». Золото завоевала анонимная участница под ником DixieCyanide, серебро досталось пользователю Slite (Артем Леонтьев), бронза – Egor_Ant073 (Егор Антонов).

Вторая серия турнира «Таткрафт» проходила с 20 января по 10 февраля 2023 года. В конкурсе был собран самый большой призовой фонд в истории СНГ Minecraftа – 30 тыс. рублей.

В рамках организованного проектом «Миллиард.Татар» конкурса «Таткрафт» любой желающий смог принять участие в строительстве городов и знаковых объектов республики Татарстан во вселенной Minecraft, чтобы побороться за призы.

«Таткрафт 2.0» был гораздо масштабнее первого турнира, проходившего в прошлом году. В этот раз в списке городов для постройки были: Казань, Набережные Челны, Болгар, Альметьевск. Также участникам было предложено построить Уфу и несколько памятников Башкирии.

Еще одна особенность «Таткрафта 2.0» – воссоздание столицы Волжской Булгарии – Билярска.

