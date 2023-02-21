©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Строим Татарстан в Майнкрафте»: подведены итоги «Таткрафт 2.0»
Имена победителей второй серии турнира «Таткрафт 2.0» были озвучены сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе». Золото завоевала анонимная участница под ником DixieCyanide, серебро досталось пользователю Slite (Артем Леонтьев), бронза – Egor_Ant073 (Егор Антонов).
Вторая серия турнира «Таткрафт» проходила с 20 января по 10 февраля 2023 года. В конкурсе был собран самый большой призовой фонд в истории СНГ Minecraftа – 30 тыс. рублей.
В рамках организованного проектом «Миллиард.Татар» конкурса «Таткрафт» любой желающий смог принять участие в строительстве городов и знаковых объектов республики Татарстан во вселенной Minecraft, чтобы побороться за призы.
«Таткрафт 2.0» был гораздо масштабнее первого турнира, проходившего в прошлом году. В этот раз в списке городов для постройки были: Казань, Набережные Челны, Болгар, Альметьевск. Также участникам было предложено построить Уфу и несколько памятников Башкирии.
Еще одна особенность «Таткрафта 2.0» – воссоздание столицы Волжской Булгарии – Билярска.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»