Построить Татарстан в Майнкрафте: сегодня стартует второй турнир «Таткрафт»

Фото: Лина Саримова / «Татар-информ»

Сегодня стартовала вторая серия турнира конкурса «Таткрафт», организованного проектом «Миллиард.Татар». Все желающие могут принять участие в строительстве городов и знаковых объектов республики Татарстан во вселенной Minecraft, чтобы побороться за призы. О подробностях проекта сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали организаторы.

«Таткрафт 2.0» будет гораздо масштабнее первого турнира, проходившего в прошлом году. В этот раз планируется постройка всего Татарстана, а также объектов Башкирии.

Еще одна особенность «Таткрафта 2.0» – воссоздание столицы Волжской Булгарии – Биляра. Специально для оценки сооружений на этой территории был приглашен член-корреспондент Академии наук РТ Фаяз Хузин. Он поделился с участниками турнира эксклюзивными архивными материалами, позволяющими воспроизвести постройки в том виде, в котором они существовали много веков назад. Также материалами поделился директор ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник» Зуфар Шакиров.

Вторая серия турнира «Таткрафт 2.0» будет проходить с 20 января по 10 февраля 2023 года. Итоги будут подведены 17 февраля.

