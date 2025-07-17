Стройка – да, такси – нет: кого и зачем Татарстан пускает работать из-за рубежа

Татарстан на фоне высокого уровня занятости столкнулся с острой нехваткой рабочих рук. Чтобы закрыть потребности экономики, привлекаются трудовые мигранты. Как контролируется их приток и происходит адаптация в России, в каких сферах иностранцы наиболее востребованы, а где им работать запрещено, рассказали сегодня на заседании Госсовета РТ.





На 11-м заседании Государственного Совета РТ обсудили проблемы миграции

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Рынок труда республики Татарстан столкнулся с новым вызовом – дефицитом трудовых ресурсов»

О том, как в Татарстане контролируют численность мигрантов, следят за соблюдением их прав и одновременно привлекают на работу, чтобы утолить кадровый голод, говорили сегодня на 11-м заседании Государственного Совета РТ.

«За последние несколько лет ситуация на рынке труда кардинально изменилась. Санкционное давление, общая демографическая ситуация и геополитический фон существенно повлияли на трансформацию рынка труда. И если совсем недавно мы говорили о высоком уровне безработицы, сегодня российский рынок труда и республики Татарстан столкнулся с новым вызовом – дефицитом трудовых ресурсов», – выступила с докладом министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Сегодня ситуация на рынке труда характеризуется высоким уровнем занятости – более 62%, и этот показатель в Татарстане выше, чем в среднем по стране. Также в республике сегодня низкий уровень общей безработицы – на учете в центрах занятости стоят 3 084 безработных гражданина, привела данные министр.

«При этом, по данным Федеральной службы госстатистики, в среднем по апрель 2025 года численность рабочей силы в РТ в возрасте 15 лет и старше составила 2 млн 76 тыс. человек и с начала года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 4 тысячи человек», – отметила она.

Эльмира Зарипова: «Сегодня российский рынок труда и республики Татарстан столкнулся с новым вызовом – дефицитом трудовых ресурсов» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Более 50% трудовых мигрантов приезжают в Татарстан из Узбекистана. Каждый пятый трудовой мигрант – из Таджикистана»

По данным всероссийского портала «Работа России», потребность работодателей Татарстана – 45 тыс. человек. Эту потребность невозможно закрыть только за счет внутренних трудовых ресурсов, отметила Эльмира Зарипова.

«Определенное значение в удовлетворении потребностей работодателей имеет привлечение иностранной рабочей силы. Сегодня мы видим, что трудовую деятельность в Татарстане осуществляют порядка 50 тысяч мигрантов. Более 50% трудовых мигрантов приезжают в Татарстан из Узбекистана. Каждый пятый трудовой мигрант – это гражданин Таджикистана. Граждане Казахстана и Киргизии составляют примерно по 6%», – рассказала министр труда.

В основном мигранты трудятся в строительстве – это 40% от общего числа. В торговле, общепите и транспорте на них приходится по 15% и в обрабатывающем производстве – 10%.

«По оценке Минтруда России, Татарстан относится к регионам, где в перспективе до 2030 года потребность во внешних трудовых мигрантах будет оставаться значительной. Все основные положения миграционной политики и вопросы привлечения трудовых мигрантов субъектов Российской Федерации определяются на федеральном уровне. Прежде всего Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ», – обратила внимание она.

Трудовую деятельность в Татарстане осуществляют порядка 50 тысяч мигрантов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«41 работодатель Татарстана запросил квоты о привлечении более 3 тысяч работников из визовых стран»

«В настоящее время привлечение трудовых мигрантов в зависимости от страны осуществляется по нескольким механизмам. Например, на основании получения квоты – такой механизм действует в отношении иностранных работников, привлекаемых из стран дальнего зарубежья, на основании патентов для безвизовых стран и на основании трудовых договоров, заключаемых с работодателями и гражданами стран ЕС без разрешительных документов, а также тех, кто проживает на основании вида на жительство либо разрешения на временное проживание. Отдельная ветка действует в отношении высококвалифицированных специалистов», – объяснила Эльмира Зарипова.

Регулируется трудовая миграция исходя из потребностей республики в привлечении иностранных работников, отметила она.

«Порядок выдачи квоты определяется постановлением Правительства Российской Федерации. Заявки работодателя предоставляются в Минтруд РТ через систему «Миграквота.ру». Затем они рассматриваются на межведомственной республиканской комиссии. Такие заседания проводятся по мере поступления заявок», – сказала министр.

Допустимая доля иностранных работников в Татарстане в строительной сфере составила 50%, такая же доля в сельском хозяйстве и лесоводстве. В сфере управления недвижимым имуществом – 70%. Такие же доли предусмотрели для спорта, деятельности сухопутного транспорта и розничной торговли.

«В этом году на межведомственной комиссии были рассмотрены заявки 41 работодателя о привлечении более 3 тысяч работников из визовых стран. При этом были одобрены заявки 27 работодателей на привлечение 1 332 иностранных работников – это 42% от запрашиваемого количеств. На сегодняшний день в Татарстане квота составляет 11 724 человека из 89 стран», – отметила она.

Также были зафиксированы случаи, когда работодатель запрашивал на свое производство больше установленной нормы иностранцев, добавила министр труда РТ.

В основном мигранты трудятся в строительстве – это 40% от общего числа Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Работодатель должен предоставить план программы по социальной и культурной адаптации мигрантов»

Чаще всего привлекают иностранных трудяг по квоте в сферы строительства, гостиничного бизнеса и общепита, отметила Эльмира Зарипова.

«С 2024 года при направлении заявки о привлечении иностранцев работодатель должен предоставить план программы по их социальной и культурной адаптации и также описывает гарантии размещения. Работодателям предоставляют курс по адаптации работников из Центрально-Азиатского региона, который содержит видеоролики, буклеты и памятки для иностранных граждан. Материалы эти разработаны совместно с отделом по вопросам миграции МВД по Татарстану и содержат вопросы миграционного законодательства, профилактики антитеррористической деятельности, а также санитарно-гигиенический минимум и правила поведения в российском обществе», – доложила она.

На сегодняшний день такой курс прошли все иностранцы, прибывшие в республику по квоте.

По патентам привлекают иностранных граждан в республику 4 тыс. предприятий и предпринимателей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Мигрантам запретили работать в такси, ремонтировать компьютеры и перевозить опасные грузы

Привлекают на работу мигрантов в Татарстане как крупные предприятия, так и малый бизнес.

«По патентам привлекают иностранных граждан в республику 4 тыс. предприятий и предпринимателей. Основные сферы – это обрабатывающее производство, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и общественное питание», – сообщила министр.

Оформляют патент только тогда, когда при пересечении границы в миграционной карте в пункте «Цель визита» указана галочка стоит напротив строки «Работа», добавила она.

При этом Татарстан, чтобы обеспечить приоритет на трудоустройство российских граждан и вопросы национальной безопасности страны, ввел запрет на прием иностранцев на работу в некоторые сферы. Это перевозка опасных грузов, работа в такси, оказание финансовых услуг, деятельность в сфере права и ветеринарии, охранные службы, ремонт компьютеров и другие, привела данные Эльмира Зарипова.

Стоимость патента определяется с помощью специального коэффициента. В Татарстане он составляет чуть больше 7 тысяч рублей и сильно не отличается от стоимости в соседних регионах.

«Благодаря таким патентам бюджет республики с начала года был пополнен на 1,7 млрд рублей. При этом таким же образом 2,5 млрд рублей удалось заработать Татарстану за весь прошлый год», – привела цифры министр труда.

Марат Галеев: «Основной фактор, который формирует миграционную ситуацию, – это безвизовый режим со странами СНГ» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Трудовая миграция становится ключевым фактором, обеспечивающим кадровую потребность экономики»

«В условиях демографического кризиса и дефицита рабочей силы трудовая миграция становится ключевым фактором, обеспечивающим кадровую потребность экономики. Татарстан, как один из наиболее развитых регионов России, активно привлекает иностранных работников, что в свою очередь требует эффективного управления миграционным процессом», – сообщил начальник Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан Марат Галеев.

В первом полугодии 2025 года в республику въехали 123 тысячи иностранных граждан, отметил он.

«Основной фактор, который формирует миграционную ситуацию, – это безвизовый режим со странами СНГ. Иностранные граждане посещают нашу страну практически беспрепятственно с любой целью. Отмечу, что более половины въехавших имеют свою цель – это работа. 16% приезжают, чтобы учиться, остальные – с частной целью», – доложил начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ.

На 1 июля этого года в республике находилось более 110 тысяч иностранных граждан, это на 14% больше такого же периода прошлого года, привел данные Марат Галеев.

«У нас продолжается тенденция увеличения численности временно пребывающих в Татарстане на 1,6 процента и рост постоянно пребывающих. Также сохраняется динамика по увеличению численности тех, кто получил гражданство России, – это более 900 человек», – отметил он.

МВД Татарстана продолжает держать на контроле вопрос соблюдения мигрантами режима пребывания в стране Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Более 6 тысяч мигрантов привлечены к ответственности за нарушение режима пребывания в стране»

МВД Татарстана продолжает держать на контроле вопрос соблюдения мигрантами режима пребывания в стране.

«Приходится констатировать, что количество выявляемых правонарушений в этой области, к сожалению, не снижается. Всего в этом году за нарушение законодательства привлечено более 11 тысяч физических и юридических лиц. Из них более 6 тысяч мигрантов привлечены к ответственности за нарушение режима пребывания в стране», – отметил начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ.

Выявлено 387 случаев, когда иностранцы незаконно работали на территории республики. Все они были привлечены к административной ответственности, подчеркнул он.

Было принято 606 решений о привлечении к ответственности работодателей, которые использовали труд нелегальных мигрантов и несвоевременно оповестили соответствующие органы о найме иностранцев.

«Судами и сотрудниками полиции принято 689 решений о выдворении иностранных граждан с территории России. 51 человек был депортирован. Полутора тысячам человек закрыли въезд в страну сроком от 5 до 10 лет. Межнациональных конфликтов за этот год не зафиксировано. Совершенные мигрантами преступления и нарушения существенным образом не оказали заметного влияния на обстановку в регионе», – подчеркнул Марат Галеев.

Выявлено 387 случаев, когда иностранцы незаконно работали на территории республики. Все они были привлечены к административной ответственности Фото: © «Татар-информ»

Больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков, но меньше краж

При этом в первом полугодии расследовано 463 преступления, которые совершили 256 иностранцев, обратил внимание он.

«Отмечается рост количества преступлений, которые совершили мигранты в отношении здоровья населения страны и общественной безопасности. Большую долю таких преступлений составляет незаконный оборот наркотиков. В то же время снижается количество преступлений в имущественной сфере – краж и мошенничеств стало меньше почти в два раза», – поделился начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ.

Он привел в пример преступления, совершенные иностранцами, которые стали резонансными в Татарстане..

«В апреле этого года в Бугульме ножевое ранение получил иностранец, который незаконно находился на территории России. Преступление совершено его же соотечественником-нелегалом. Указанные граждане помещены в центр временного содержания иностранных граждан и привлечены к административной ответственности. В июне совершено убийство иностранца – подозревается в преступлении его соотечественник. Оба находились в стране нелегально. В июле иностранной гражданкой нанесены ножевые ранения своему супругу, гражданину того же государства, что и она. Супруги проживали не по месту регистрации, привлекающая сторона была привлечена к ответственности», – отметил Марат Галеев.

В этом году расследовано 2 убийства и 5 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенные мигрантами. За это полугодие в Татарстане 184 преступления совершены в отношении иностранцев. В прошлом году за такой же период было 207 таких случаев, привел данные он.

Начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ напомнил, что в этом году вступил в силу указ Президента, согласно которому мигрантам дали срок до 1 мая привести в порядок свои документы. В противном случае их ждет высылка из страны и серьезные санкции.

Марат Галеев отметил, что за этот год 2,5 тысячи нелегалов попали в поле зрения МВД – они обратились в отдел миграции с целью легализации, но больше половины из них не довели дело до конца. Только меньшая часть оформили все необходимые документы и могут продолжать оставаться в стране.

«Действие указа Президента продлено до 10 сентября этого года, благодаря чему иностранцы имеют право получить разрешительные документы. Кроме того, на территории страны действует реестр, где содержится список лиц, которые незаконно находятся в России. Обновляется он регулярно и на сегодняшний содержит данные более 10 тысяч человек – все они живут на территории Российской Федерации», – заключил Марат Галеев.