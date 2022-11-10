Стало известно, где похоронят Стремоусова

Похороны заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова пройдут в Крыму 11 ноября. Об этом сообщил ТАСС.

«Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе», – рассказал агентству источник из близкого круга общения погибшего.

Накануне 45-летний политик погиб в автомобильной аварии в Херсонской области 9 ноября. Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ДТП случилось по вине водителя грузовика, который совершил опасный маневр. Стремоусов не справился с управлением при попытке избежать столкновения.

В тот же день Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества.