Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества

Президент России Владимир Путин своим указом посмертно наградил орденом Мужества погибшего в ДТП заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается, что заместитель руководителя присоединенного к РФ региона удостоен награды «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что стали известны подробности дорожной аварии, в которой погиб Кирилл Стремоусов. Бронированный автомобиль, в котором находился чиновник, столкнулся с грузовой фурой.

Стоит отметить, что с начала специальной военной операции на Украине погибших российских военнослужащих часто награждают именно орденами Мужества.