Стремоусов: Контрнаступления ВСУ бесполезны, их в любом случае отбросят из херсонских сел

Военных Украины в любом случае из занятых ими сел Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Контрнаступления ВСУ бесполезны и не оправданы, убежден он.

«В любом случае все это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов», – цитирует его РИА Новости.

В приграничной зоне области ведутся бои, но российские военнослужащие сдерживают наступление, несмотря на большую концентрацию и превосходящую в несколько раз численность противника, подчеркнул Стремоусов. До Херсона, по его мнению, ВСУ не дойдут, так как это «невозможно в данной ситуации».

Вчера, напомним, он заявил, что продвижение украинских военных по территории Херсонской области остановлено, в результате чего они оказались в «огневом мешке» вблизи села Дудчаны.