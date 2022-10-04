Стремоусов сообщил, что ВСУ попали в «огневой мешок» в Херсонской области

Продвижение украинских боевиков по территории Херсонской области остановлено. Они оказались в «огневом мешке» вблизи села Дудчаны. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Нашей армией занята линия обороны. Работает наша авиация и артиллерия, добивая тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации. Никаких дальше продвижений нет», — сказал Стремоусов.

Он добавил, что украинские войска предпринимают попытки наступления сразу с нескольких направлений, но везде встречают отпор.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным.