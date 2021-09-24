Стрелявший в университете в Перми пришел в сознание

Состояние студента, устроившего стрельбу в Пермском университете, стабилизировалось, он пришел в себя. Об этом рассказала глава Минздрава Пермского края Анастасия Крутень, передает РИА Новости.

«Состояние сейчас лучше, чем было в самом начале. Он в сознании», — заметила руководитель ведомства.

В понедельник, 20 сентября, 18-летний молодой человек открыл огонь на территории Пермского государственного университета. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали стрелка.

По данным Минздрава РФ, при нападении погибли шесть человек. Кроме того, 43 человека получили ранения и травмы. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что семьям погибших в ходе инцидента выплатят по 1 млн рублей. Университет также поддержит их, о чем сообщало ИА «Татар-информ».