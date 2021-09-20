Пермский университет выплатит дополнительные средства семьям погибших

Пермский государственный национальный исследовательский университет, подвергшийся сегодня нападению, выплатит дополнительные средства семьям погибших и пострадавшим при стрельбе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобрнауки РФ со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.

«Семьям погибших вуз выделит дополнительно миллион рублей, пострадавшим — 500 тыс.», — сказал Фальков во время визита в Пермскую краевую клиническую больницу, где находятся пострадавшие из-за нападения.

Сегодня, 20 сентября, студент открыл огонь на территории Пермского государственного университета. Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали 18-летнего стрелка. По данным Минздрава РФ, из-за нападения погибли шесть человек, еще 24 были ранены.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших. Их родственники получат по 1 млн рублей от властей Пермского края, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».