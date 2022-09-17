Росгвардия задержала более 50 пособников ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

За прошедшие семь дней росгвардейцы задержали более 50 пособников ВСУ на территории Запорожской и Херсонской областей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Подразделения ведомства изъяли ПТУР „Конкурс“, 8 реактивных пехотных огнеметов, 5 ручных противотанковых гранатометов и 5 выстрелов к ним, 2 противотанковые мины, 29 единиц огнестрельного оружия», — перечислил он.

Напомним, что ВСУ продолжают безуспешные атаки на Херсонскую область. Так, они пытались перейти в контрнаступление в районе Правдино. В результате ВС РФ за несколько часов уничтожили более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты, сообщает Минобороны.