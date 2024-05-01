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Общество 1 мая 2024 09:06

Стало известно, кому в России повысят пенсии с 1 мая

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С 1 мая ряду категорий россиян повысят пенсии. Кого затронут изменения, рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.

Эксперт напомнила, что это плановая дата перерасчета пенсий. Она коснется членов летных экипажей, работников угольной промышленности и тех, кому исполняется 80 лет. Кроме того, удвоятся фиксированные выплаты тех, кто получит в этом месяце 1-ю группу инвалидности.

«Размер доплаты у каждого пенсионера индивидуален и зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы, а также объёма осуществлённых страховых взносов», — уточнила специалист.

Также к Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и другие категории получат допвыплату в 10 тысяч рублей.

Плановые индексации доплат проводятся в России четыре раза в год, напомнила Рыжих.

#пенсии
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