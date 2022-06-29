«Страх»: Кварацхелия раскрыл мотивы своего ухода из «Рубина»

Футболист сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия назвал причины своего ухода из казанского «Рубина». По словам иранца, основным мотивом была ситуация на Украине и связанные с этим опасения игрока.

«24 февраля был в России. Все уже знали, что происходит. Папа позвонил, сказал. Конечно, реакция была плохая, потому что там люди умирают. Никому не может нравиться это. Испытывал страх. Я много думал об этом. Все уже сказали, что Хвича долго не уходит, и потом всё началось. Я переживал, был страх за семью, но это футбол, спорт. Думаю, они все понимали.

Я разговаривал с Саймановым и Слуцким. Сказал, что семья — самое важное для меня. Они сказали, чтобы я поступал так, как будет лучше для меня. Я не мог оставаться в России», — сказал Кварацхелия в интервью с Нобелем Арустамяном.

До этого стало известно, что «Рубин» получит проценты за переход Хвичи в «Наполи». Ранее президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис заявил, что 21-летний нападающий батумского «Динамо» и сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в итальянском клубе.