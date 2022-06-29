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Спорт
29 июня 2022  12:59

Агент Кварацхелии заявил, что «Рубин» получит проценты за переход Хвичи в «Наполи»

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Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, заявил, что «Рубин» получит проценты с трансфера грузинского футболиста в итальянский клуб.

«"Рубин" никогда в жизни не обманем. Каждый клуб, который участвовал в карьере Хвичи, будь то "Динамо" Батуми, "Динамо" Тбилиси или "Локомотив" –​ всем какой-то процент полагается. Что официально полагается, каждый получит своё. У "Рубина" самая большая заслуга после меня и отца, что он сейчас в "Наполи"», – заявил Джугели в интервью у журналиста Нобеля Арустамяна на ютуб-канале «Nobel».

Ранее президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис подтвердил информацию о том, что 21-летний нападающий батумского «Динамо» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в неаполитанском клубе.

#фк рубин #футбол #Хвича Кварацхелия
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