Агент Кварацхелии заявил, что «Рубин» получит проценты за переход Хвичи в «Наполи»

Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, заявил, что «Рубин» получит проценты с трансфера грузинского футболиста в итальянский клуб.

«"Рубин" никогда в жизни не обманем. Каждый клуб, который участвовал в карьере Хвичи, будь то "Динамо" Батуми, "Динамо" Тбилиси или "Локомотив" –​ всем какой-то процент полагается. Что официально полагается, каждый получит своё. У "Рубина" самая большая заслуга после меня и отца, что он сейчас в "Наполи"», – заявил Джугели в интервью у журналиста Нобеля Арустамяна на ютуб-канале «Nobel».

Ранее президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис подтвердил информацию о том, что 21-летний нападающий батумского «Динамо» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в неаполитанском клубе.