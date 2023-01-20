Стратегию в каждую семью: как Василь Шайхразиев собирается увеличивать число татар

Почему по итогам переписи 2021 года 600 тысяч татар «исчезли», снижается ли рождаемость у татар, как увеличить численность, – на эти и другие вопросы искали на заседании Бюро совета «Милли шура». Подробности – в репортаже «Татар-информ»

Василь Шайхразиев обратил внимание на то, что более 16 млн человек во время переписи не указали свою национальность

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Больший ущерб получают малые народы»

Почему по результатам переписи 2021 года в России не досчитались 600 тысяч татар? Ответ на этот вопрос в очередной раз пытались найти на заседании Бюро совета «Милли шура».

Нпомним некоторые данные переписи. Всего в России проживает 147 млн человек, а число национальностей достигает 190. По численности татары занимают второе место после русских. Но есть тревожная тенденция: число татар за десять лет уменьшилось с 5,3 до 4,7 млн человек.

При этом заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев обратил внимание на то, что более 16 млн человек во время переписи не указали свою национальность. Возможно, часть татар «потерялась» здесь.

«Демограф Алексей Ракша говорит о том, что 55-56 млн человек не были опрошены. Если человек не отвечает на вопросы сам, в этом случае берут данные из полиции и т.д. Но данные о национальности можно записывать только со слов. Ученые считают, что больший ущерб получают малые народы, потому что их численность уменьшается хотя бы на бумаге», – обратил внимание доктор исторических наук Дамир Исхаков.

Дамир Исхаков обратил внимание на то, что есть и объективные причины, которые приводят к сокращению численности татар Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мы сидим в демографической яме»

Ученый поделился еще одним фактом, который в свое время узнал от коллеги – бывшего директора Института этнологии и антропологии Российской академии и экс-министра по делам национальностей РФ Валерия Тишкова: в крупных городах переписчики не попадают примерно в треть квартир. Одни не хотят пускать переписчиков, другие просто не оказываются дома.

«Большинство татар живет в городах, поэтому численность упала в Москве, в Санкт-Петербурге», – говорит Дамир Исхаков.

Василь Шайхразиев тут же нашел и процитировал новость со ссылкой на Валерия Тишкова.

«Ученый считает, что среди 17 млн человек, не указавших свою национальную принадлежность, татары составляют не менее полумиллиона», – зачитал он.

Дамир Исхаков обратил внимание на то, что есть и объективные причины, которые приводят к сокращению численности татар.

- Есть такая проблема, как снижение рождаемости. Мы и так сидим в демографической яме. Помните, что на одну татарку, на одну семью приходится 1,6 детей. При такой рождаемости невозможно расти численно. Думаю, в будущем татар станет ненамного больше.

Процент татар в Татарстане снижается еще и за счет того, что в Татарстан стали чаще переезжать из-за благоприятной экономической обстановки. Но, как подчеркнул Исхаков, далеко не все приезжие – татары.

Бывший директор «Татарской гимназии №2» Камария Хамидуллина обратила внимание, что национальное образование должно быть многоступенчатым Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Смешанные семьи: а дети кто?

Часть татар теряется в смешанных семьях. Такую мысль высказал председатель татарской автономии Ульяновской области Рамис Сафин. Он привел статистику, по которой детям в смешанных семьях чаще дают русские имена. Скорее всего этих детей родители вряд ли запишут татарами.

Однако нужно ли списывать со счетов такие семьи? Василь Шайхразиев уверен, что нет.

«Если мы будем говорить, что это не наши, что это смешанные семьи, ничего не получится. Если в смешанных семьях и жены, и дети запишутся татарами, численность вырастет. Если дадим правильное воспитание, семья станет татарской. Это только плюс», – отметил Василь Шайхразиев.

Впрочем, он признает, что проблема существует. В качестве примера он привел случай в Чите. Татарская съемочная группа снимала мальчика, который танцевал, веселился и называл себя татарином. Мальчика звали Ильей и говорить по-татарски он не мог.

Василь Шайхразиев предлагает обращаться к руководителям переписной кампании для уточнения данных Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Что будет делать Всемирный конгресс татар?

Василь Шайхразиев призвал не ждать 2030 года и готовиться к следующей переписи населения уже сейчас. Вот некоторые меры, которые озвучил председатель «Милли шура». Мы объединили их в несколько пунктов.

Существует утвержденная Стратегия развития татарского народа. В идеале Конгресс должен отпечатать 5,5 млн экземпляров этой стратегии (по предполагаемому числу татар в России) и доставить в каждую татарскую семью, в каждый субъект, в каждый город и в каждую деревню.

Шайхразиева неприятно удивил тот факт, что стратегия есть даже не во всех медресе и библиотеках.

Не допускать порочащих материалов в СМИ.

- Мы собирались в Удмуртии. Как раз в это время в интернете вышла статья «110 тысяч удмуртов постеснялись быть удмуртами». Якобы поэтому они не назвали себя удмуртами во время переписи. Авторов таких статей надо найти и наказать.

3. Провести аналитическую работу.

Василь Шайхразиев предлагает обращаться к руководителям переписной кампании для уточнения данных. Еще один способ сбора данных – отправить этнологов и других специалистов на места, чтобы выяснить, сколько человек реально умерло, переехало или не участвовало в переписи.

Работать с молодежью.

Данный пункт предполагает работу по созданию и развитию детских садов, школьному образованию. Добавим, что спикеры на заседании бюро также делали акцент именно на образовании. Бывший директор «Татарской гимназии №2» Камария Хамидуллина обратила внимание, что национальное образование должно быть многоступенчатым: детский сад, школа, где предметы ведутся на татарском языке, национальная высшая школа.

Развивать многоязычие.

Василь Шайхразиев признал, что дети в России стремятся учить русский и английский языки.

- Нужно развивать многоязычие. Нужно объяснять, что если знаешь татарский, сможешь свободно общаться и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Турции.