За 10 лет численность татар в России снизилась почти на 600 тыс. человек

За десять лет численность татарского населения РФ уменьшилась на 596 980 человек. Об этом пишет портал «Миллиард. Татар».

Согласно данным, опубликованным Росстатом по итогам переписи населения-2021, в стране проживают 4 713 669 татар (2 213 011 мужчин и 2 500 658 женщин). В 2010-м их численность равнялась 5 310 649.

Отмечается, что отдельной категории были учтены «Астраханские татары (алабугатские татары)» — 29 человек, кряшены (29 978), мишари (787) и сибирские татары (6 297).

В стране проживает 257 592 представителя крымских татар — в 2010-м их число было на уровне 2 449 человек.