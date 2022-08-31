Страны Запада выразили соболезнования в связи со смертью Горбачёва

Политические лидеры и официальные структуры зарубежных стран выразили соболезнования по поводу кончины бывшего Президента СССР Михаила Горбачёва. Об этом сообщает РИА Новости.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немцы в долгу перед покойным политиком. «Его смелость в отношении перемен, стремление к прозрачности и неукротимый характер выделяли его среди других», — написал Шольц в своем Twitter’е.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заметил, что исторические реформы Горбачёва помогли закончить холодную войну и открыли возможность партнерства России и НАТО, а взгляды политика по-прежнему остаются примером для подражания.

Соболезнования также выразили в министерствах иностранных дел Греции и КНР. В китайском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что советский политик внес огромный вклад в развитие отношений России и Китая.

Михаил Горбачёв скончался накануне, 30 августа, в возрасте 91 года после тяжелой продолжительной болезни.