Страны-участницы АТЭС осудили спецоперацию, но признали «наличие других оценок» конфликта

Участники лидерской встречи форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) приняли итоговую декларацию по завершении саммита, прошедшего под председательством Таиланда. Согласно документу, большинство участников осудили военную спецоперацию на Украине, но отметили при этом, что признают «наличие других мнений и оценок» ситуации.

Спецоперация «усугубляет существующие проблемы в мировой экономке», разгоняет инфляцию и усиливает энергетическую и продовольственную нестабильность, говорится в декларации.

«Были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций», – цитирует документ ТАСС. Помимо этого, участники встречи подтвердили приверженность открытости рынков, а также готовность устранять сбои в цепочках поставок.

Напомним, что аналогичная формулировка относительно спецоперации была включена в итоговое коммюнике на саммите Группы двадцати (G20), который прошел на Бали 15-16 ноября.