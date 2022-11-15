FT: в итоговом коммюнике участники G20 осудили боевые действия на Украине
Страны «Группы двадцати» (G20) договорились об итоговом коммюнике саммита, которое содержит осуждение военных действий на Украине. Большинство стран подчеркнули, что спецоперация усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, пишет Financial Times.
«Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог жизненно важны», – приводит газета выдержку из проекта коммюнике.
В нем также подчеркивается, что конфликт на Украине «сдерживает [экономический] рост, увеличивает темпы инфляции, нарушает цепочки поставок, угрожает энергетической и продовольственной безопасности». Текст заявления, как отмечает Financial Times, был согласован после нескольких дней переговоров между официальными лицами западных стран, России и Китая.
Напомним, российскую делегацию на саммите G20, который в эти дни проходит на Бали, возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.