Страны Прибалтики намерены отключиться от российского электроснабжения раньше 2025 года

Литва, Эстония и Латвия приняли решение отказаться от российской электроэнергии и подключиться к европейской электросети до 2025 года. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на портал латвийского радио и телевидения LSM.

Между Прибалтийскими странами, Польшей и Еврокомиссией в 2018 году было заключено соглашение о синхронизации Литвы, Латвии и Эстонии с европейской электросетью. Эти три страны должны были выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) до 2025 года.

Министр экономики Латвии ранее обратился в Евросоюз за помощью, чтобы ускорить процесс отключения от российского электроснабжения.

Ранее Президент США Джозеф Байден заявил о введении полного запрета на импорт российского газа и нефти.