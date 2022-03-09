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Экономика
9 марта 2022  14:12

Страны Прибалтики намерены отключиться от российского электроснабжения раньше 2025 года

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Литва, Эстония и Латвия приняли решение отказаться от российской электроэнергии и подключиться к европейской электросети до 2025 года. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на портал латвийского радио и телевидения LSM. 

Между Прибалтийскими странами, Польшей и Еврокомиссией в 2018 году было заключено соглашение о синхронизации Литвы, Латвии и Эстонии с европейской электросетью. Эти три страны должны были выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) до 2025 года.

Министр экономики Латвии ранее обратился в Евросоюз за помощью, чтобы ускорить процесс отключения от российского электроснабжения.

Ранее Президент США Джозеф Байден заявил о введении полного запрета на импорт российского газа и нефти.

 

#энергетика #Россия
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