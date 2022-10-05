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Ру Тат
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Экономика
5 октября 2022  00:10

FT: Россия и другие страны ОПЕК+ резко сократят добычу нефти

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Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ на заседании в среду объявят о значительном сокращении нефтедобычи. Об этом Financial Times рассказали источники, сообщает РБК.

Отмечается, что пока обсуждается точный объем сокращения, однако Москва и Эр-Рияд настаивают на 1-2 млн баррелей в сутки или больше. 

Аналитики заявляют, что при таком раскладе США могут предпринять контрмеры, в частности высвободят нефть из стратегических резервов.

В августе страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу на 100 баррелей в сутки в сентябре, но в начале сентября проголосовали за возвращение к августовским параметрам.

#опек плюс
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