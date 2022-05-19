Решетников: Освободившиеся в России ниши может занять импорт из стран исламского мира

Ниши зарубежных компаний, ушедших из России на фоне западных санкций, могут занять страны исламского мира. Об этом на XIII международном экономическом саммите «KazanSummit 2022» сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников.

«На российском рынке освобождаются ниши, которые могут быть заняты импортом из исламских стран. Тем более, что в России сейчас взят курс на снятие ограничений на пути импорта. Совместно с партнерами по евразийскому экономическому сообществу мы освободили от ввозных пошлин уже более 1,3 тыс. позиций товаров – это 15% нашего импорта», – сказал он.

По словам Решетникова, в стране сейчас ускорены процедуры сертификации и декларирования продукции, упрощен контроль на границе, сняты транспортные и логистические барьеры. «За последние три года товарооборот России с государствами-организациями Исламского сотрудничества увеличился на четверть», – добавил он.

Решетников также заявил на форуме, что Россия заинтересована в налаживании сотрудничества с исламскими государствами.