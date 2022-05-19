Россия заинтересована в сотрудничестве с исламскими государствами

Россия заинтересована в налаживании сотрудничества с исламскими государствами. Об этом на XIII международном экономическом саммите «KazanSummit 2022» сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников.

«Мы видим большие перспективы в сотрудничестве с исламскими странами. В современном мире роль мусульманских стран заметно растет. Тот факт, что государства придерживаются независимой политики на международной арене, позволяет видеть страны исламского мира надежными стратегическими партнерами», – сказал он.

По его словам, объем активов в исламской экономике оценивается в 3,5 трлн долларов. «Мы готовы развивать отношения, как на двусторонней основе, так и в рамках организации исламского сотрудничества. Тем более, что база для качественного роста уже создана. За последние три года товарооборот России с государствами-организациями Исламского сотрудничества увеличился на четверть», – сообщил он.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с приветствием и поздравлением гостям, участникам и организаторам праздничных мероприятий к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, которые открылись международным экономическим саммитом «KazanSummit 2022».