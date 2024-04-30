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Страны G7 собираются отказаться от импорта российского газа из-за Украины
Государства «Большой семерки» намерены отказаться от импорта российского газа, потому что ограничение доходов РФ от продажи энергоносителей «является важной частью поддержки Украины». Об этом сказано в заявлении министров энергетики «Группы семи» по итогам встречи, прошедшей в Турине 29 и 30 апреля, сообщает ТАСС.
«Мы <….> стремимся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа и отказаться от его импорта», — говорится в документе, который опубликовала пресс-служба председательства Италии в «Большой семерке».
Профильные министры стран G7 в связи с этим обратили внимание на важность увеличения поставок сжиженного природного газа и заметили, что инвестиции в этот сектор могут оказаться уместными для преодоления кризисных явлений и решения проблемы «потенциального дефицита газа».
По мнению участников встречи, для ускорения постепенного отказа от российских энергоносителей инвестиции в газовый сектор при государственной поддержке могут быть допустимы «в качестве временной меры». При этом они должны соответствовать «климатическим целям» «Группы семи».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что страны G7 хотят снизить зависимость от России в области атомной энергии.
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