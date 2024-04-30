Страны G7 хотят снизить зависимость от России в области атомной энергии

Государства «Большой семерки» собираются снижать зависимость от российских товаров и технологий в области атомной энергетики и намерены поддерживать в этом другие страны. Об этом сказано в заявлении министров энергетики «Группы семи» по итогам двухдневной конференции, прошедшей в Турине, сообщает ТАСС.

«Мы подтверждаем обязательство лидеров стран G7 сократить зависимость от поставок из России товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой, включая содействие созданию [альтернативной] цепочки поставок топлива, не подпадающей под влияние России <...>», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в связи с планами «оказывать помощь странам, стремящимся диверсифицировать поставки», министры G7 обращают внимание на усилия ряда государств, «эксплуатирующих реакторы российской конструкции», по заключению «альтернативных контрактов» на поставку топлива и запчастей для атомных электростанций.

При этом в документе атомная энергия характеризуется как экологически чистый способ снизить зависимость от ископаемого топлива и как важная часть обеспечения энергетической безопасности развивающих ее стран.