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Страны G7 хотят снизить зависимость от России в области атомной энергии
Государства «Большой семерки» собираются снижать зависимость от российских товаров и технологий в области атомной энергетики и намерены поддерживать в этом другие страны. Об этом сказано в заявлении министров энергетики «Группы семи» по итогам двухдневной конференции, прошедшей в Турине, сообщает ТАСС.
«Мы подтверждаем обязательство лидеров стран G7 сократить зависимость от поставок из России товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой, включая содействие созданию [альтернативной] цепочки поставок топлива, не подпадающей под влияние России <...>», — подчеркивается в заявлении.
Кроме того, в связи с планами «оказывать помощь странам, стремящимся диверсифицировать поставки», министры G7 обращают внимание на усилия ряда государств, «эксплуатирующих реакторы российской конструкции», по заключению «альтернативных контрактов» на поставку топлива и запчастей для атомных электростанций.
При этом в документе атомная энергия характеризуется как экологически чистый способ снизить зависимость от ископаемого топлива и как важная часть обеспечения энергетической безопасности развивающих ее стран.
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