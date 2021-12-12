Министры иностранных дел G7: Россию ждут серьезные последствия за вторжение на Украину

О серьезных последствиях предупредили страны G7 Россию, если она не прекратит военную агрессию в отношении Украины. Об этом участники встречи сказали в итоговом заявлении, отметив также, что

осуждают усиление российских вооруженных сил у границ страны, сообщает «Коммерсантъ».

"У России не должно быть сомнений в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и серьезные издержки«,— говорится на сайте правительства Великобритании.

Подчеркивается, что министры стран G7 и верховный представитель ЕС единодушны в своем осуждении российского вооруженного усиления и агрессивной риторики в адрес Украины.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс предупредила о «больших последствиях» для России в случае, если она вторгнется на Украину . "Мы ясно дали понять, что у любого вторжения будут значительные последствия... G7 хочет, чтобы Россия отказалась от агрессии по отношению к Украине",— сказала она на пресс-конференции в Ливерпуле.

На саммите в Ливерпуле министры иностранных дел G7 высказались за мирное урегулирование вопроса. Для этого Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призывая российскую и украинскую стороны вернуться за стол переговоров, страны G7 тем самым расписываются в неспособности взять ответственность за собственные ошибки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о движении корабля ВМС Украины в сторону Керченского пролива.