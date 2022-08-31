Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам

Страны Евросоюза не смогли договориться и прийти к общему решению по вопросу запрета на выдачу виз российским гражданам. Многие страны выступили против этого шага, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

О том, что представители МИДов ЕС не пришли к единому мнению и отказались от запрета, Сийярто сообщил по итогам встречи с коллегами, передает РИА Новости.

Зарубежные СМИ ранее уже писали, что ЕС выдачу виз не запретит, однако сделает ее более долгой и затратной. Это позволит ввести новые ограничения против российских граждан, при этом не принимая решения, против которого выступают многие страны, сообщала газета Politico.

UPD (15.30): Позднее Сийярто сообщил, что ЕС приостановит действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз. Также он уточнил, что Венгриявыступила против полного запрета на выдачу виз россиянам.